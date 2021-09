Dwa fińskie tramwaje z odzysku przyjechały na testy. Jeden już się zepsuł. Czy łodzianie będą jeździli zielonymi składami?

Sprowadzone z Helsinek dwa zielone tramwaje marki Variotram we wtorek wyjechały na łódzkie ulice. Pojawiły się na linii 18, na której MPK postanowiło przetestować ich przydatność do służby w naszym mieście. Testy mają potrwać osiem miesięcy, ale już pierwszego dnia okazało się, że nie wypadły one jakoś szczególnie dobrze. Jeden z dwóch wagonów po południu zjechał do zajezdni, bo pojawiła się usterka napędu. Trzeba go było zastąpić innym składem. Drugi Variotram wciąż jeździ. W piątek można było go spotkać na 18, a w sobotę będzie jeździł na linii 10. CZYTAJ WIĘCEJ NA NASTĘPNEJ STRONIE