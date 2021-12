Duże ognisko ptasiej grypy w Parzęczewie. Zagrożony prawie cały powiat zgierski i nie tylko. Zutylizowano 23 tys. kaczek.

Obszar zapowietrzony to przede wszystkim Parzęczew oraz kilkanaście miejscowości pobliskich w gm. Parzęczew, a także Śliwniki w gm. Ozorków. Obszar zagrożony to praktycznie całe terytorium powiatu zgierskiego, a także część powiatu poddębickiego oraz łęczyckiego. Strażacy rozłożyli na fermie maty dezynfekcyjne, a policja założyła stały posterunek w jej miejscu. Teren fermy oznakowano. Specjalistyczna firma zlikwidowała ognisko ptasiej grypy i wywiozła materiał do utylizacji. Obszar został zdezynfekowany.

Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu na terenie Gminy Parzęczew o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstwa.