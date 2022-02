Duże obniżki na łódzkich stacjach benzynowych. Od dzisiaj niższy VAT na paliwa

Ceny paliw, od czasu wprowadzenia grudniowej obniżki akcyzy - przy okazji pierwszej tarczy antyinflacyjnej - rosły w szybkim tempie i zbliżały się do poziomu 6 zł za litr, psychologicznej bariery, której na łódzkich stacjach benzynowych nie widzieliśmy od listopada. Dzięki obniżce podatku VAT, kierowcy mogą odetchnąć - nie wiadomo jednak na jak długo.

W styczniu cena paliw w hurcie zdrożała o ok. 400 zł na m³. Taka podwyżka to 40 gr na litrze w górę. Stacje benzynowe musiały przez to podnosić ceny. Trend na rynku ropy jest wzrostowy, a cena za baryłkę to obecnie ok. 90 dolarów. Jeżeli cena będzie nadal rosła, to tak samo będzie z cenami w hurcie i z cenami na stacjach paliw - opowiada Urszula Cieślak, analityk paliw z BM REFLEX.