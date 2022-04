Drożeje jedzenie dla domowych pupili, opiekunowie szukają promocji i niższych cen w internecie

Drożejąca karma dla zwierząt nie jest niczym szczególnym na tle innych produktów. Na nasze pytania w jednej w popularnych sieci sklepów zoologicznych odpisano: Zmiany cen w naszych sklepach wynikają wyłącznie z podwyżek cen u dostawców oraz raptownego skoku kursu walut. Rosnące gwałtownie ceny stali, opakowań, papieru jak również koszty transportu przekładają się wprost na ceny od producentów. (...) nie jesteśmy w stanie brać ich w całości na siebie".

Oznacza to, że klienci płacą więcej. Czasem nie zwracają na to uwagi, bo tańsze karmy i mniejsze opakowania zdrożały o 1-5 zł, te z wyższej półki, w dużych gramaturach po 5, 10, czy 12 kilogramów nawet o 20 zł.

Zamawiam karmę bezpośrednio od polskiego producent, mam trzy psy więc karmę kupuję niemal hurtowo 2-3 worki na raz. W listopadzie za worek 12 kilogramowy z dwoma gratisowymi puszkami mokrej karmy o gramaturze 400 gramów zapłaciłem 116 zł. W tej chwili musiałem powtórzyć zamówienie i za sam worek muszę zapłacić 119,99 zł. To drożej tylko o 3 złote, ale bez gratisu, który kosztuje w sklepie 5,68 zł za puszkę, gdyby to podsumować to worek karmy zdrożał o blisko 15 zł - mówi Tomasz Wielecki, właściciel dwóch dobermanów i yorka.