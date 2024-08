Drążenie tunelu Kolei Dużych Prędkości pod Łodzią ruszy jeszcze w tym roku!

Największy tunel kolejowy w Polsce w budowie

CPK planuje otwarcie ofert przetargowych na koniec września. Wybór wykonawcy będzie oparty na kryteriach cenowych oraz kwalifikacjach personelu. Po podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 46 miesięcy na realizację projektu.

Tunel pod centrum Łodzi będzie drążony za pomocą tarczy zmechanizowanej TBM o średnicy około 14 metrów, podobnej do tej używanej przy budowie tunelu średnicowego z Kozin do Łodzi Fabrycznej, jednak nieco większej. Tunel będzie miał długość około 4,6 km i będzie wyposażony w dwa tory. Będzie to najdłuższy i największy pod względem średnicy podziemny przejazd kolejowy budowany tą metodą w Polsce.

Pociągi kursujące linią kolejową nr 85 od strony Warszawy będą wjeżdżać do tunelu bezpośrednio z dworca Łódź Fabryczna. Wylot tunelu znajdzie się na Retkini, obok istniejącej linii kolejowej nr 14. Następnie trasa będzie prowadzić na zachód w kierunku Sieradza, a za nim powstanie rozwidlenie „Y” w kierunku Wrocławia i Poznania.