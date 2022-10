Drastycznie wzrosły ceny energii, Uniejów szuka oszczędności w ulicznym oświetleniu. Część lamp przyciemnionych, część wyłączonych ZDJĘCIA

- Nie ulega wątpliwości, że odpowiednie oświetlenie miejsc publicznych, dróg i ulic zapewnia mieszkańcom komfort i jednocześnie stanowi dla nich istotny czynnik poczucia bezpieczeństwa. Jednak w obecnej sytuacji galopujących kosztów bieżącego utrzymania gminy, konieczne jest szukanie sposobów na ograniczenie wydatków budżetowych – argumentuje uniejowski urząd.

Działania oszczędnościowe już wprowadzono, a mają obowiązywać w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Jedno z jich polega na zredukowaniu mocy lamp ledowych, które należą do gminy, co jest możliwe, ponieważ oprawy są wyposażone w zasilacze umożliwiające redukcję strumienia światła. Jak wylicza Uniejów, przygaszenie tych lamp w nocy o jedną klasę oświetleniową niżej, spowoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o około 30 procent. Takie rozwiązanie wprowadzono już m.in. na moście na drodze krajowej nr 72, na odcinku od ronda (na skrzyżowaniu ulic Bł. Bogumiła i Łęczyckiej) do ronda przy ApartHotelu Termy Uniejów. Dodatkowo, na ulicach mniej uczęszczanych oraz w miejscach nieużywanych nocą (np. na bulwarach) część opraw zostanie wybiórczo wyłączona, tak by ograniczyć zagęszczenie źródeł światła.

W trybie oszczędnym – jak zapowiedział Urząd Miasta w Uniejowie - będzie pracowało również nocne podświetlenie obiektów w Uniejowie. - Inteligentny system zarządzania dynamiczną iluminacją mostu, Kolegiaty, Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich wraz z elementami zabytkowego Parku Zamkowego pozwala dowolnie sterować sieciami w sumie ponad 400 ledowych punktów świetlnych.