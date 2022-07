Dożynki wojewódzkie 2022 w Radomsku. Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wojewódzkie święto plonów odbędzie się w tym roku 21 sierpnia w Radomsku . Tradycyjnie jedną z największych atrakcji wydarzenia będą suto zastawione stoły na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich z całego Łódzkiego. Przy okazji każdej imprezy, festynu czy pikniku wojewódzkiego, to właśnie panie z KGW dbają o podniebienia uczestników zabawy, serwując potrawy z naturalnych składników, dostarczanych przez gospodarstwa i producentów z całego regionu. Tajemnicą ich smaku często są przepisy nawiązujące do historii danego powiatu czy sołectwa. Receptury, przekazywane z pokolenia na pokolenie, są wizytówką kół, które wśród swoich społeczności od lat stoją na straży ludowej tradycji, nie tylko kulinarnej.

Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich, a przygotowane przez nie potrawy będą oceniane w dwóch kategoriach: „ Wytrawne smaki Łódzkiego” i „Słodkie smaki Łódzkiego” . Za najsmaczniejsze potrawy i wypieki czekają atrakcyjne nagrody od 3 do 5 tys. złotych.

Przy okazji Dożynek Wojewódzkich, marszałek Grzegorz Schreiber zaprasza koła z całego województwa do udziału w konkursie, który jest okazją do nagrodzenia talentów kulinarnych i wysiłku gospodyń. Konkurs „Łódzkie smakuje” to też promocja lokalnych potraw oraz wypieków.