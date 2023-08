Dożynki Paradyż 2023. Koncerty Cleo, Mateusza Ziółko, Golec uOrkiestry i Tribbsa zgromadziły tłumy - ZDJĘCIA

Jako pierwsza wystąpiła Cleo z zespołem. Jej największe przeboje, m. in. Za krokiem krok, Dom, Żywioły i inne razem z nią śpiewała publiczność licznie zgromadzona pod sceną. Po niej wystąpił Mateusz Ziółko, artysta znany z programów "Mam talent" czy "Must be the music" oraz zwycięzca trzeciej edycji show "The voice of Poland". Zaśpiewał m. in. swój hit "W płomieniach".