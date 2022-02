Dorywcza praca w Łodzi. Filmowcy szukają statystów do najnowszej produkcji. Jaka stawka za dzień na planie zdjęciowym? Lila Sayed

W Łodzi od 6 do 8 lutego będą realizowane zdjęcia do filmu fabularnego "THE DELEGATION" produkcji polsko-izraelsko-niemieckiej. Filmowcy szukają statystów w każdym wieku. Jesteś ciekaw, jakie w tej branży są stawki?