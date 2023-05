"Doprawiony Pancio" w Łodzi. Lokal na Retkini w Łodzi po "Kuchennych rewolucjach" Magdy Gessler. Sprawdź MENU, CENY

Kuchenne rewolucje w Łodzi

„Pizzę i kebab u Pancia” otworzył 24 letni Damian, zwany „Panciem”. Damian to wielki fan kebabów, przeprowadzając się do Łodzi na studia postanowił pracować, ale już u siebie - robiąc kebaby dla innych. Pieniądze na start dostał od mamy i po kilkudniowym szkoleniu u znajomego Turka, otworzył swój pierwszy biznes. Lokal po sklepie z drobiazgami z drugiej ręki został zaadaptowany na potrzeby gastronomii. Lokal wystartował w listopadzie ubiegłego roku. Własne placki, własne sosy i dobrej jakości mięso miały być przepisem na sukces.

Mimo, że Damiana wspiera doświadczona w prowadzeniu własnej działalności starsza siostra z mężem, interes wcale nie przynosił spodziewanych dochodów, a mieszkańców Retkini trudno było nakłonić do próbowania autorskiego menu. Gości brakowało, o pomoc poproszono więc Magdę Gessler. Słynna restauratorka od początku jest przekona, że pseudonim „Pancio” to nie przypadek. Damian uważa, że robi wszystko dobrze, a marketing nie jest mu potrzebny, bo wieść o jego kebabie rozniesie się po Łodzi pocztą pantoflową. W jaki sposób Magda Gessler wpłynie na „Pancia”, czy sprowadzi go na ziemię, naprawi, doprawi oraz przekona do skutecznej promocji?