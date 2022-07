Dopłaty do węgla. Społecznicy z Polskiego Alarmu Smogowego mówią o niesprawiedliwym rozwiązaniu. Jest apel do premiera. Jakie zastrzeżenia? Paweł Gołąb

Ekolodzy z Polskiego Alarmu Smogowego zaproponowane przez rząd dopłaty do węgla uznają za rozwiązanie wysoce niesprawiedliwe i dzielące polskie społeczeństwo. I nie owijają swoich zastrzeżeń w bawełnę określając rekompensaty mianem dopłat do smogu, ale wytykają nie tylko pominięcie wsparcia dla osób korzystających z innych źródeł energii, a także fakt braku progu dochodowego. W sprawie wystosowany został apel do premiera, który poparli także społecznicy z Sieradzkiego Alarmu Smogowego.