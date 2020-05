Domy, mieszkania, obrazy, kolekcje, samochody, gospodarstwa. Zobacz, jakimi majątkami dysponują parlamentarzyści w województwie łódzkim!

W zestawieniu znajdują się parlamentarzyści z okręgów łódzkiego, sieradzkiego i piotrkowskiego. Oświadczenia pojawiły się na sejmowych stronach z końcem ubiegłego roku, więc są w miarę aktualne. Na nowe trzeba będzie w tym roku poczekać. Do tej pory posłowie, samorządowcy oraz inne osoby zobligowane do ich złożenia musiały przygotować je do końca kwietnia. W tym roku, w związku z zagrożeniem wirusowym, termin wydłużono do końca maja. W praktyce oznacza to, że na stronach parlamentu i urzędów będzie można się zapoznać z nimi nie wcześniej niż w drugiej połowie roku.

Kto ma więcej?

Jeśli brać na szalę polityczną przynależność i ilość zgromadzonych oszczędności najlepiej w zestawieniu wypadają parlamentarzyści frakcji rządzącej. Za nią są członkowie KO, dalej PSL - Kukiz i Lewica. O przewadze decyduje nie tylko fakt, że przedstawiciele prawicy stanową większość, ale dysponują też większymi majątkami. Po drugiej stronie politycznej szali nie brakuje jednak też zamożnych i dobrze zarabiających przedstawicieli ludu. Sprawdźcie sami.