Do sądu w Bełchatowie trafiły kolejne sprawy związane z przemocą wśród nieletnich

Przemoc wśród nastolatków w Bełchatowie

Cztery sprawy związane z przemocą wśród nastolatków w trzy tygodnie. W Bełchatowie wypłynęły kolejne filmy związane z takimi sytuacjami. Wszystkimi zajęła się policja, każda z nich znajdzie też swój finał w sądzie.

O dwóch pierwszych sprawach informowaliśmy już szeroko w naszych poprzednich materiałach. Przypomnijmy, chodzi o 16 latka, ucznia II LO w Bełchatowie, który był nękany przez rówieśników, film z tej sytuacji nagrali i wrzucili do sieci. W drugim przypadku sprawa miała znacznie szerszy kontekst. 15-letni wówczas chłopak, uczeń ZSP nr 2 w Bełchatowie, nie tylko został pobity, był też prześladowany i hejtowany przez rówieśników.

Tutaj również napastnicy nakręcili film z jednej z takich sytuacji, który był później udostępniany wśród kolegów. Ostatecznie rodzice przenieśli prześladowanego nastolatka go do innej szkoły. W obu tych przypadkach policjanci ustalili napastników, a materiały zostały już przekazane do sądu.