Do odmrożonych sanatoriów pojadą tysiące łodzian. Przed wyjazdem każdy z nich będzie musiał wykonać test w kierunku koronawirusa.

Podstawą do wykonania testu jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Pacjent zostanie pisemnie poinformowany przez NFZ gdzie może wykonać takie badanie. Gdy test wypadnie negatywnie uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

Leczenie uzdrowiskowe będzie przysługiwać tym pacjentom, którzy: mają potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca; mieli rozpocząć leczenie w okresie od 14 marca do 14 czerwca ( nie wyjechali z powodu pandemii); musieli przerwać leczenie uzdrowiskowe z powodu pandemii (turnus leczniczy trwał poniżej 15 dni) i kolejnym pacjentom z listy oczekujących na rozpoczęcie leczenia.

Pacjenci, którzy w czasie pandemii otrzymali z funduszu skierowanie na leczenie wraz z dokumentacją mają czas na jej zwrócenie do 31 lipca. Mogą je odesłać pocztą lub złożyć w sali obsługi NFZ przy ul. Targowej 35. Natomiast osoby, które musiały z powodu pandemii przerwać leczenie w uzdrowisku i przebywali w nim mniej niż 15 dni powinni skontaktować się z placówką w której odbywali leczenie i ustalić termin na dokończenie turnusu. Mają na to czas do 30 września.

Łódzki oddział NFZ obliczył, że od 14 marca do 28 kwietnia pacjenci z powodu pandemii zwrócili 3 000 skierowań. Dla porównania w analogicznym okresie w 2019 r wpłynęło 300 rezygnacji.

Tylko w ciągu dwóch pierwszych tygodni pandemii pracownicy łódzkiego oddziału NFZ wykonali 3500 telefonów do potencjalnych kuracjuszy z informacją o konieczności dokonania zwrotu skierowania wraz z dokumentacją medyczną w celu zamiany skierowania na kolejny możliwy termin po ustaniu okresu epidemicznego.

Wniosek na nowe skierowanie można składać dopiero po 12 miesiącach od powrotu z kuracji.