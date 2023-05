Do Niepołomic po ekstraklasę! Sandecja kontra lider I ligi

Po 30 rozegranych meczach drużyna prowadzona przez trenera Kazimierza Moskala ma aż sześć punktów przewagi nad drugim w tabeli Ruchem Chorzów i siedem nad trzecią Termaliką Nieciecza. Przypominamy, że bezpośrednio do PKO Ekstraklasy awansują dwa pierwsze zespoły. Ekipy z miejsc 3-6 czekają dwustopniowe baraże o jedno miejsce premiowane awansem do elity. Ełkaesiacy przystąpią do niedzielnego starcia na boisku w Niepołomicach, gdzie Sandecja jest gospodarzem „domowych” potyczek, znając wynik meczów z udziałem zespołów plasujących się tabeli tuż za plecami łodzian.Wicelider z Chorzowa, który w poprzedniej kolejce sensacyjnie przegrał z Resovią (1:3), tym razem czeka ciężkie spotkanie w Gdyni z Arką, która jest w tabeli na siódmym miejscu, ale do szóstego barażowego, traci dwa punkty. W piątkowy wieczór Wisła Kraków podejmuje na swoim obiekcie niecieczan. „Biała Gwiazda” traci do rywala punkt. Dla obu ekip to kluczowe starcie o ekstraklasę. Tu każde rozstrzygnięcie jest możliwe, ale przegrana znacznie ograniczy szansę krakowian na drugie miejsce. Mająca szansę na wicemistrzostwo Puszcza Niepołomice gra w Katowicach. W każdym razie ełkaesiacy powinni spokojnie mecz w Niepołomicach wygrać. Sandecja to już praktycznie drugoligowiec. Komplet punktów sprawi, że mecz na swoim boisku z Resovią (21 maja) będzie okazją do wielkiej fety z okazji powrotu do elity. Tymczasem specjalistyczny tygodnik „Piłka Nożna” opublikował jedenastkę 30. kolejki I ligi. Po spektakularnym zwycięstwie z Wisłą Kraków znalazło się w niej aż trzech łodzian. Jest więc autor dwóch goli Michał Mokrzycki oraz Mateusz Kowalczyk i Piotr Janczukowicz. Warto dodać, że dla tego pierwszego piłkarza, to już czwarte wyróżnienie w tym sezonie.

I liga

31. kolejka. Piątek (12 maja): Skra Częstochowa - Górnik Łęczna (godz. 18, wynik meczu w rundzie jesiennej 0:3), Wisła Kraków - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (20.30, 0:0). Sobota (13 maja): GKSKatowice - Puszcza Niepołomice (15, 1:1), Odra Opole - Stal Rzeszów (20, 2:4), Arka Gdynia - Ruch Chorzów (17.30, 4:2). Niedziela (14 maja): GKSTychy - Chrobry Głogów (15, 1:4), Resovia - Chojniczanka Chojnice (18, 2:1), Sandecja Nowy Sącz - ŁKS Łódź (12.40, 0:1). Poniedziałek (15 maja): Zagłębie Sosnowiec - Podbeiskidzie Bielsko-Biała (18, 2:2).