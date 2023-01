Dni wolne od pracy w 2023 roku. Jak zaplanować urlop i zrobić sobie długi weekend?

Dni wolne od pracy w 2023 roku

Styczeń i luty do miesiące z których przypadają ferie zimowe. Terminy ferii w poszczególnych województwach będą następujące:

W 2023 roku będzie dni ustawowo wolnych od pracy (świąt) będzie 13, a 9 z nich wypadać będzie w dni robocze (poniedziałek-piątek), a 4 w sobotę lub niedzielę. Najbliższy wolny dzień to 6 stycznia. Święto Trzech Króli przypadające w piątek daje nam 3 dni weekendu.

Majówka 2023. Jakie dni wolne?

Weekend majowy (majówka) w 2023 roku wypada korzystnie dla pracowników. 1 i 3 maja to odpowiednio poniedziałek i środa. Zatem wykorzystując jeden dzień urlopu we wtorek 2 maja, można wydłużyć długi weekend do 5 dni. Natomiast jeżeli skorzystamy z 3 dni urlopu – dodatkowo czwartku (4 maja) i piątku (5 maja), majówka może trwać nawet 9 dni.