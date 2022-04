Długi weekend pod miastem. Gdzie odpocząć i przeżyć przygodę w majówkę i wakacje 2022? Oto najciekawsze polskie wsie Emil Hoff

Międzygórze jest malowniczo położne i ma sprzyjający zdrowiu mikroklimat. W XIX w. księżna Marianna Orańska przekształciła wioskę w kurort, a w Międzygórzu jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać sanatoria i domy zdrojowe w modnym wówczas stylu szwajcarskim. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Jacek Halicki, wikimedia.org, CC BY-SA 4.0 Zobacz galerię (12 zdjęć)

Zbliża się długi weekend – majówka 2022, a po niej Wielkanoc i wakacje. Jeśli męczy Was miasto i szukacie miejsca na odpoczynek gdzieś z dala od zgiełku, korków i spalin, długi weekend to świetna okazja, by odwiedzić którąś z niezwykłych polskich wsi. Niektóre są zaciszne, inne piękne, jeszcze inne mają bogatą ofertę turystyczną. Warto je poznać – być może już niedługo któraś z nich wygra międzynarodowy konkurs. Rozpoczął się nabór zgłoszeń.