Długi łódzkich wodociągów do kupienia w popularnym portalu? ZWiK w Łodzi zaprzecza

Na portalu dlugi.info można znaleźć trzy ogłoszenia dotyczące Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Ogłoszenia te dotyczą należności: 1213 zł, 490 zł oraz 413 zł. W ogłoszeniach podano, że każda z tych zaległości jest niespłacona od dwóch lat. (Zobacz wykaz w galerii do tego artykułu.)

– ZWiK Łódź Sp. z o.o. nie posiada przeterminowanych zobowiązań. Potwierdzają to raporty dostępne w Krajowym Rejestrze Długów. Zwróciliśmy się do właścicieli portalu o natychmiastowe usunięcie informacji dotyczących naszej spółki – stwierdził w odpowiedzi rzecznik.

Co na to portal dlugi.info? Jego przedstawiciel, Piotr Wajszczak, sprecyzował, że to „wystawca odpowiada za prawdziwość danych”. Informacja o ponoszeniu odpowiedzialności za treść anonsu przez jego autora, znajduje się także w regulaminie portalu.

Ogłoszenie dotyczące ZWiK-u zamieścił przedsiębiorca z Pabianic, reprezentujący firmę, która prawie przed dekadą wykonywała, na zlecenie łódzkiej spółki, przyłącza domów do sieci kanalizacyjnej.

Według przedsiębiorcy, ZWiK tak skonstruował umowy, że niesprawiedliwie mógł naliczać swoim zleceniobiorcom kary za opóźnienia robót. Pabianiczanin podkreśla, że z tego powodu miejska spółka nie wypłaciła jego firmie pełnej należności.

I dlatego przedsiębiorca wystawił ogłoszenia na portalu dlugi.info. Jednocześnie autor ogłoszeń sam przyznaje, że nie posiada sądowego potwierdzenia długów ZWiK wobec jego firmy.