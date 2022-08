Długi? Dla młodych to żaden wstyd. Tym, co ich martwi, są kłopoty przy zaciąganiu dalszych kredytów i pożyczek

Długi to powód do wstydu? Nie dla młodych

– Nie jest to zaskakujące, choć niewątpliwe smutne. Od lat obserwujemy, że najmłodszemu pokoleniu najłatwiej przychodzi decyzja, żeby czegoś nie zapłacić i nie czuć z tego powodu dyskomfortu. Pocieszające jest to, że wraz z wiekiem zmieniają podejście, niestety u części z nich jest to konsekwencja trafienia wcześniej do rejestru dłużników – zauważa Adam Łącki, prezes Zarządu KRD BIG.

Jednocześnie młodzi najczęściej twierdzą, że gdyby pewnego dnia mieli za mało pieniędzy na spłatę wszystkich zobowiązań, to w pierwszej kolejności uregulowaliby te długi, przez które trafili do rejestru długów. Stwierdziło tak 80 proc. najmłodszych ankietowanych, a np. wśród seniorów było to tylko 56 proc.

Dłużnicy nie wiedzą do końca, jak działa rejestr długów

Jedną z form motywowania dłużników do spłaty jest wpis do Krajowego Rejestru Długów, działający od 2003 r. To nie tylko forma napiętnowania, ale też sytuacja mocno utrudniająca życie – dłużnik nie może m.in. zaciągnąć w banku kredytu czy pożyczki, nie dokona również w sklepie zakupu na raty. Problematyczne będzie też zawarcie umowy abonamentowej np. na telewizję czy Internet. Według stanu na koniec I półrocza 2022 r. do KRD wpisanych było niemal 2,7 mln dłużników, z czego 2,4 mln stanowiły osoby fizyczne. Ich łączne zadłużenie to aż 45.2 mld zł. To pięć razy więcej, niż są winni wpisani do KRD przedsiębiorcy.