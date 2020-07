Dlaczego warto iść na wybory? Internauci znajdują milion powodów. Te MEMY udowodnią Ci, że nie ma wymówek!

Wybory Prezydenckie 2020 budzą wiele emocji. Zgodnie z sondażami kandydaci, którzy przeszli do II tury, idą łeb w łeb. W tej potyczce każdy głos jest na wagę złota! Jeśli to Ty chcesz decydować o przyszłości swojej i swojego kraju, idź na wybory. Zachęcają do tego piosenkarze, aktorzy, a także internauci. Te memy trafnie ukazują, dlaczego oddanie głosu jest tak ważne. Oto milion powodów, by w niedzielę 12 lipca udać się do urny wyborczej.

Milion powodów, by iść na wybory Udział w wyborach to podstawowe prawo obywatelskie. Tylko w ten sposób możemy decydować o przyszłości Polski, a co za tym idzie - także i o własnej. I nie ma tu usprawiedliwienia - że nie wiadomo na kogo, że to nic nie zmienia, że są wakacje. Głosowanie 12 lipca 2020 powinno być Twoim priorytetem, jeśli nie chcesz, by inni zadecydowali za Ciebie. Zobacz galerię (23 zdjęcia) Jak podkreśla politolog, prof. R. Alberski w rozmowie z wroclaw.pl: Nie idąc na wybory rezygnujemy z prawa do oceny i kontroli. Przed I turą wyborów prezydenckich internet obiegło wideo, w którym wzięli udział aktorzy i aktorki, piosenkarze i piosenkarki oraz wiele innych gwiazd. Każda z osób podaje jeden powód, dla którego warto iść na wybory. Nagranie opatrzone hasztagiem #milionypowodow można zobaczyć poniżej.



Gwiazdy w nagraniu przypominają, że głosowanie to nasz przywilej i obowiązek. Bo mój głos, jeden głos, może przeważyć szalę. - Krzysztof Zalewski Inną inicjatywą apelującą o udział w wyborach była akcja przeprowadzona przez Olśnienie.eu. W krótkich spotach opublikowanych na Instagramie "O swojej wyśnionej Polsce" opowiadają młode gwiazdy kina, muzyki i internetu, takie jak Taco Hemingway, Bartosz Bielenia czy Krzysztof Gonciarz. https://www.instagram.com/p/CB1CcLOnS7z Autorzy akcji piszą: Razem z Waszymi ulubionymi bohaterami, zachwycamy się Polską z marzeń i snów. Taco Hemingway, Bartosz Bielenia i Krzysztof Gonciarz przesyłają szczyptę inspiracji zanim popędzicie w niedzielę do urn. Jaka jest Twoja wyśniona Polska? 12 lipca 2020 roku to Ty możesz zadecydować, w jakiej Polsce chcesz żyć. Idź na wybory! Zobacz galerię (23 zdjęcia) Czytaj także Hasła, które wygrywały wybory: wielcy zwycięzcy Wybory 2020: podsumowanie dnia (komentarze na żywo) Wideo