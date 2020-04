Dlaczego koronawirus jest groźniejszy dla mężczyzn?

U kobiet inaczej działa układ odpornościowy. Czy jednak lepiej?

Wiele wskazuje także na to, że kobiety mają, pod pewnymi jednak względami, silniejszy układ odpornościowy. Dr Sabra Klein z Uniwersytetu Johna Hopkinsa, podkreśla w wypowiedzi dla serwisu New York Times, że:

Dostrzegamy schemat, który widzieliśmy wielokrotnie w przypadkach innych wirusowych chorób układu oddechowego – mężczyźni znacznie gorzej je przechodzą.

Faktycznie, podobna dysproporcja pod względem śmiertelności obserwowana była już wcześniej, w tym podczas epidemii hiszpanki w 1918 roku (Garenne i Noymer 2009).

Organizmy kobiet lepiej sobie radzą z walką z wirusami, szybciej reagują na szczepionki i nabywają większą odporność po przebyciu chorób w dzieciństwie. Daje im to większe szanse przeżycia podczas wybuchów epidemii wirusowych. Płacą za to jednak wysoką cenę, jaką jest większa zapadalność na choroby autoimmunologiczne. Cierpi na nie ok. 8% populacji, przy czym 78% zdiagnozowanych przypadków stanowią kobiety (Fairweather i Rose 2004). Do schorzeń tych należy toczeń i reumatoidalne zapalenie stawów.