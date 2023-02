Dla Rycerzy Wiosny w niedzielę liczą się tylko trzy punkty

Początek meczu zaplanowano na godzinie 12.40. Mimo, ze gospodarze zajmują w tabeli pierwsze miejsce, a rywal jest dopiero 11 i traci do Rycerzy Wiosny aż 14 punktów, to gospodarze wcale zdecydowanym faworytem meczu nie są. Dlaczego? Po tak długiej przerwie w rozgrywkach forma drużyn jest zagadką. W pierwszej wiosennej kolejce możemy się spodziewać zaskakujących rozstrzygnięć. Niemniej jednak ełkaesiacy pieczołowicie przygotowywali się do wiosny. Po powrocie ze zgrupowania z Turcji trenują pełną parą.

– W trakcie zajęć wrócimy do rozwiązań taktycznych, nad którymi pracowaliśmy w okresie przygotowawczym - mówi Marcin Pogorzała, asystent trenera Kazimierza Moskala. -Poza tym w naszych przygotowaniach uwzględnimy analizę najbliższego rywala, czyli drużyny GKS Tychy.

Sztab szkoleniowy ŁKS ma kłopoty z zestawieniem linii obrony, bowiem uraz leczy Litwin Artemijus Tutyśkinas. Piłkarz nie trenuje z drużyną. Szanse, żeby wystąpił w niedzielnym meczu są marne. Zajęcia powinien wznowić natomiast Pirulo. Kelechukwu Ibe-Torti ćwiczy indywidualnie. Do treningów w zespołem wrócili Jan Kuźma, Marek Kozioł i Jowin Radziński. Pod koniec tygodniu do drużyny dołączy także Jan Łabędzki, który przebywa jeszcze z reprezentacją Polski do lat 17 w Hiszpanii. Biało-Czerwoni biorą udział w turnieju, a w czwartek (9 lutego) grają ze Szwecją. Fanów niepokoić może fakt, że nadal mamy impas jeśli chodzi o transfer Serba Milana Spremo. Dzień później (10 lutego) zamieścimy w „Dzienniku Łódzkim” duże zdjęcie Rycerzy Wiosny. Ponadto poinformujemy o zmianach kadrowych, które miały miejsce w zespole trenera Kazimierza Moskala podczas przerwy zimowej. Fani pierwszoligowca mogą ponadto liczyć na aktualną kadrę zespołu. Będą także ciekawe informacje o sytuacji w pozostałych drużynach pierwszoligowych.