Diecezja łódzka jedną z najmniej religijnych. Zobacz wyniki badań

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił 7 stycznia 2020 roku wskaźniki dotyczące religijności w różnych regionach kraju. Badanie przeprowadzono jesienią 2018 r. licząc wiernych wchodzących do kościołów i przystępujących do komunii św. i porównując z liczbą wiernych, którzy powinni być w kościele.

W diecezji łódzkiej mało osób przystępuje do komunii. Robi tak co niedzielę zaledwie 11,8 proc. wiernych. To czwarty od końca wynik w kraju. Do tego zaledwie 4,6 proc. wiernych angażuje się w aktywność parafialną. To trzeci wynik od końca i niemal dwa razy mniej niż średnio w kraju.

UCZNIOWIE REZYGNUJĄ Z RELIGII W SZKOŁACH

Za to uczniowie z Łodzi często wypisują się z lekcji religii. ISKK po praz pierwszy podał dane z Komisji Wychowania Katolickiego. Według nich w diecezji łódzkiej na religię chodzi jedynie 77,7 proc. uczniów. Mniej uczniów na religii jest tylko w diecezji (74,8 proc.), sosnowieckiej (75,2 proc.).