Dekoracje świąteczne. Proste pomysły DIY z gwiazdą betlejemską

Pastelowa patera w stylu vintage

Pastelowe odcienie, vintage i DIY - trzy trendy dekoratorskie łączą się w tej pięknej paterze. Ten stojak z talerzy i szklanek jest szybki do wykonania i dzięki kolorowym, miniaturowym poinsecjom w małych puszkach uatrakcyjni każdy kawowy stolik. Do wykonania tej patery potrzebne są trzy różnej wielkości talerze (np. talerz obiadowy, deserowy i spodek), ozdobne szklanki lub wazony, mały szklany wazon, ceramiczny lub dobrej jakości klej uniwersalny, kolorowe miniaturowe poinsecje i małe puszeczki do wykorzystania jako osłonki.