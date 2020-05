Decyzje odnośnie III ligi i klas niższych w czwartek

- Głównym tematem spotkania będzie dyskusja nad zakończeniem obecnego sezonu w trzeciej lidze oraz klasach niższych - mówi Adam Kaźmierczak, prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. - Są różne propozycje, ale musimy je dokładnie rozważyć.

Według naszych informacji nie ma większych szans na to, aby zakończyć ligowe zmagania na boisku. Prawie pewne jest, że liderzy aktualnych tabel awansują do wyższych lig. Nie wiadomo natomiast co ze spadkami, bo tu głosy są podzielone. Niektórzy optują za tym, aby drużyny zajmujące miejsca spadkowe wylądowały w niższych ligach. Są jednak głosy, żeby spadków nie było.

Zapewne wiele emocji wywoła dyskusja dotycząca III ligi. W grupie czwartej na czele mamy dwie drużyny, które mają po 36 punktów. To Hutnik Kraków oraz Motor Lublin. Który z klubów promować do II ligi? Jedni i drudzy bardzo chcą awansować. Za to w grupie pierwszej, a więc tej w której rywalizują zespołu województwa łódzkiego, na czele mamy Sokół Ostróda, który wyprzedza o punkt rezerwy warszawskiej Legii. Obie drużyny nie rozegrały jesienią spotkania, bo zostało przełożone na wiosnę. Pierwotnie mecz miał się odbyć 16 listopada w Ostródzie. W grupie drugiej lideruje KKS Kalisz, który ma pięć punktów więcej od Raduni Stężyca, a w trzeciej Śląsk II Wrocław. Druga Polonia Bytom ma cztery punkty mniej.ą