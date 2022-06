Debiuty graczy ŁKS w kadrze. Ze Stali do Łodzi i na odwrót

Pierwszy zaliczył około 10 minut w towarzyskim meczu kadry U 18 ze Słowenią. Wyjazdowe spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Drugi grał natomiast 64 minuty w meczu kadry U 20 z Włochami w ramach Elite league. Spotkanie rozegrane na boisku rywala zakończyło się wygraną naszej kadry 1:0 (0:0).

W najbliższy poniedziałek (13 czerwca), jak zresztą informowaliśmy Kazimierz Moskal poprowadzić ma pierwszy trening łódzkiej drużyny przez sezonem. Ostatnio jednak na giełdzie trenerskiej pojawił się Marek Saganowski, który odszedł z Motoru Lublin (II liga).

Niewykluczone, że na zajęciach pojawi się Dawid Kort, który bronił ostatnio w ekstraklasie barw mieleckiej Stali. W minionym sezonie wystąpił w 13 meczach o punkty, ale gola nie strzelił. W ekstraklasie zaliczył dotychczas 92 meczach, okraszone 11 bramkami. Występował także w szczecińskiej Pogoni, której jest wychowankiem oraz Wiśle Kraków. Grał także w Atromitosie Athinon z Grecji. Nie można wykluczyć, że ewentualne przyjście tego piłkarza do klubu z alei Unii 2 powiązane będzie z przenosinami Macieja Wolskiego do klubu zMielca. Z naszych informacji wynika, że finalizacja tego właśnie transferu jest na ostatniej prostej.

Dodajmy, że na poniedziałkowych zajęciach pojawić ma się kilku nowych graczy.

Na piątek i sobotę zaplanowano natomiast mecze przedostatniej kolejki grupy pierwszej III ligi. Kluczowe starcie sezonu czeka piłkarzy KSKutno, którzy zmierzą się na swoim boisku z Pilicą Białobrzegi. Jeśli podopieczni trenera Dominika Tomczaka przegrają to starcie, to mogą witać się z IV ligą. Zwycięstwo sprawi, że kosztem właśnie Pilicy, wywindują się ze strefy spadkowej. W Warszawie natomiast bój o awans. Polonia trenera Rafała Smalca podejmuje Legionovię Legionowo. Goście są liderem tabeli i mają dwa punkty więcej od polonistów, których prowadzi Rafał Smalec, poprzednio szkoleniowiec Unii Skierniewice. W rundzie jesiennej mecz między tymi zespołami zakończył się remisem 1:1 (1:0). ą

iii liga (grupa 1.)

37. kolejka (przedostatnia). Piątek (10 czerwca): Lechia Tomaszów - Legia II(godz. 17.30), Sokół Aleksandrów - Giżycko (17), Unia Skierniewice - Wissa Szczuczyn (17). Sobota (11 czerwca): Kutno - Pilica (14),Ursus Warszawa - Broń Radom (17), Świt Nowy Dwór - Pelikan (16), Jagiellonia II- ŁKS II (17), Błonianka - Wikielec (13), Polonia Warszawa - Legionovia (19.11).