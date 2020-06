Debata prezydencka - MEMY, że mucha nie siada

11 kandydatów, 5 pytań, 30 sekund na odpowiedź i 80 minut emocji - tak wyglądała debata prezydencka. Co przykuło największą uwagę internautów i co było natchnieniem do stworzenia memów?

Jakieś 500 plus, kolejne 1000 plus, 5000 plus, jakieś bony turystyczne. Aż mi strach zaproponować rządowi, że są budki od piwa. Że może menelowe plus by jeszcze wrzucili, bo to też są głosy wyborcze. - mówił Stanisław Żółtek.

Nie zabrakło również głosów, że "cichym bohaterem" debaty prezydenckiej była tłumaczka języka migowego.