Dbasz o swoje zdrowie? Przebadaj się profilaktycznie – jest na to doskonała okazja Andrzej Gębarowski

Zbliżający się koniec wakacji to dobry czas, aby pomyśleć o swoim zdrowiu. Warto teraz przebadać się profilaktycznie w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS” https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus, który został przedłużony do końca roku. To dobra okazja, aby sprawdzić stan swojego zdrowia – nawet wtedy, gdy czujemy się doskonale i nic nam nie dolega. Przezorny zawsze ubezpieczony – to stare hasło pasuje jak ulał do zestawu badań, oferowanego bezpłatnie i bez górnej granicy wieku.