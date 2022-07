Darmowy wstęp dla dzieci z niepełnosprawnością do Zoo Borysew k. Poddębic. Niezwykły epilog wzruszającego koncertu Magdy Beredy ZDJĘCIA FILM

Tańsze bilety w wakacyjnej ofercie

To nie koniec zmian w ofercie ogrodu, w którym można zobaczyć ponad 600 zwierząt. Wprowadzono w nim także wakacyjną ofertę. Jak zaznacza Zoo Borysew, w czasie wysokich cen coraz trudniej spinać domowy budżet zdecydowano więc, by bilety były tańsze. I to w sytuacji, gdy nie jest to także łatwy czas dla prywatnego Zoo, które nie otrzymuje rządowego wsparcia.