Daniel Korzeniewski przeszedł pieszo całą Kenię. Opowiedział nam o swojej niezwykłej wyprawie, przygodach i planach na przyszłość

Daniel Korzeniewski idzie po swoje marzenia. Chce przejść najdłuższą trasę na Ziemi

Trasa wzbudziła spore zainteresowanie wśród internautów, a chyba największe u Daniela Korzeniewskiego, zamieszkałego w Szwecji Polaka i zapalonego piechura. Daniel postanowił przejść najdłuższą trasę świata i już od dawna przygotowuje się do realizacji tego marzenia. Jeszcze w lutym 2022 ukończył treningowy marsz przez Szwecję – w ciągu miesiąca przeszedł 930 km z Abisko do Sztokholmu. O jego wyczynie pisały nawet skandynawskie media.

Kilka miesięcy temu opublikowaliśmy artykuł o najdłuższej pieszej trasie świata , wyznaczonej przez jednego z użytkowników Reddita. Trasa wymaga przejścia od Kapsztadu do Magadanu przez 16 krajów, liczy łącznie 21 tys. kilometrów. Przejście pieszo całej marszruty może zająć ok. 3 lat – nic dziwnego, że nikt jeszcze nie zdołał jej pokonać.

Polski piechur maszeruje przez Kenię

W wywiadzie, jakiego udzielił nam wtedy Daniel, piechur zapowiedział, że w czerwcu wybiera się do Kenii na kolejny treningowy marsz, po którym ruszy na podbój najdłuższej pieszej trasy świata. Jak powiedział, tak zrobił. 12 lipca 2022 Daniel wrócił do Europy, przeszedłsz wzdłuż całą Kenię, od granicy do granicy, na trasie z Moyale do Namanga.

1 lipca 2022, jeszcze w drodze przez Kenię, Daniel Korzeniewski udzielił nam wywiadu, w którym opowiada o swoich przygodach w Afryce, trudnościach i planach na przyszłość. Po jego powrocie do Europy znowu rozmawialiśmy o tym, czego nauczył go wielki marsz przez kenijskie pustynie. Poniżej znajdziecie obie rozmowy i galerię zdjęć - relację z całej wyprawy Daniela do Afryki.