Damska bielizna w pigułce: tak zmieniła się w ciągu ostatnich 100 lat. Biustonosze, figi i gorsety kiedyś i dziś

Walkę z gorsetem jako pierwsze podjęły angielskie sufrażystki w 1904 roku, lecz to dopiero projektanci mody wcielili rewolucję w życie. Paul Poiret na początku wieku oświadczył:

Na początku XX wieku biustonosze miały jedną, ale znaczącą wadę - nie były najbardziej komfortowym elementem bielizny. Uzdatnione do noszenia zostały dopiero za sprawą nowojorskiej poetki, Mary Phelps Jacobs, znanej jako Caresse Crosby.

Dziś bielizna to przede wszystkim pieniądze. Zgodnie z raportem Export Indicator (lipiec 2020) firmy Itro, cały światowy rynek bielizny damskiej warty jest 12 993 506 USD (2019). Sam rynek biustonoszy w zeszłym roku opiewał na sumę 10 731 290 USD, przy czym Polski eksport stanowi 1.7% światowego eksportu tego produktu. Do największych światowych eksporterów damskiej bielizny na świecie należą Chiny, zaraz za nimi plasuje się Bangladesz, Wietnam i Indie. Polska znajduje się na 16. miejscu, tuż za USA.

Najwięcej damskiej bielizny sprzedajemy do Niemiec. Czy rynek Azjatycki może stać się szansą dla branży bieliźniarskiej w Polsce? Sebastian Sadowski-Romanov, prezes firmy Itro zaznacza:

Polscy producenci mają jeden „bardzo istotny” z punktu widzenia Azjaty atut. Produkcja ich wyrobów odbywa się w Europie. Tak jak dla mniej zamożnego klienta nie ma to znaczenia, a najważniejszym czynnikiem jest stosunek jakości do ceny, tak dla klienta premium ma już to znaczenie.

Sebastian Sadowski-Romanov podkreśla, że znane i rozpoznawalne marki europejskie już dawno przeniosły swoją produkcję do Azji, co stanowi szansę dla produktu premium produkowanego i dostarczanego z Europy. Ekspert zanzacza, że jest to pole dla uzyskania przewagi konkurencyjnej nawet na rynku chińskim.