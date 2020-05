Dachowanie fiata punto na alei Kościuszki przy Struga

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło około godz. 18 na alei Kościuszki przy Andrzeja Struga. Na jezdni prowadzącej w kierunku Bałut doszło do przewrócenia się na dach fiata punto. Wcześniej auto uderzyło w barierki osłaniające przystanek tramwajowy, odbiło się od nich i na śliskiej nawierzchni straciło przyczepność. Kierowca nie wyprowadził pojazdu z poślizgu, w wyniku czego doszło do jego przewrócenia się.

Po wypadku z pojazdu wyszli o własnych siłach dwaj mężczyźni i oddalili się z miejsca zdarzenia. Poszukuje ich policja. Leżący pojazd podnieśli z powrotem na koła strażacy, po czym załadowano go na lawetę. W wypadku nie ucierpiał żaden inny pojazd.