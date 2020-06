Czynne kąpieliska w Łodzi i okolicy 30.06.2020. Sprawdź, jakie kąpieliska są otwarte w Łodzi

Kąpielisko na łódzkim Arturówku zamknięte. Chuligani wrzucili toi-toia do stawu

W nocy z 29 na 30 lipca chuligani wrzucili do stawu w Arturówku stojącą przy brzegu przenośną toaletę. Kąpielisko zostało zamknięte co najmniej do 4 sierpnia.