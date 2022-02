Czy zapowiadane inwestycje uratują komunikację tramwajową?

Komunikacja tramwajowa w Łodzi „leży”, a większość pasażerów ma wrażenie, że miasto całkowicie odpuściło tramwaje, stawiając tylko na autobusy. Wyłączonych z użytkowania jest obecnie 5 ważnych linii, a stan taboru, szczególnie tego najstarszego, woła o pomstę do nieba. Tylko w naszym mieście wciąż kursują 60-letnie „helmuty”, których miejsce powinno już być w muzeum.

Okazuje się jednak, że miasto zamierza powalczyć o przywrócenie komunikacji tramwajowej do należytego stanu. Według słów urzędników najbliższe dwa lata to czas intensywnych remontów tras tramwajowych, by na koniec 2023 roku pasażerowie nie mieli powodów do narzekań.

Prace trwają obecnie na ul. Wojska Polskiego. Zdjęto już stare torowisko, w poniedziałek wykonawca zajmie część ulicy od ul. Obrońców Westerplatte do skrzyżowania z ul. Sporną.