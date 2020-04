Czy w Łodzi będzie rekrutacja do klas sportowych w szkołach podstawowych i w liceach? Prośby ze strony rodziców małych talentów nie skutkują

„Co roku miasto dokłada do edukacji ok. 0,5 mld zł. W tym roku sytuacja budżetowa jest szczególnie trudna, a brak naboru do klas sportowych jest spowodowany epidemią koronawirusa”

– wyliczyło biuro prasowe magistratu w przesłanym do redakcji stanowisku (we wtorek 21 kwietnia) – „Biorąc pod uwagę troskę o bezpieczeństwo uczniów oraz nauczycieli w tym roku szkolnym nie będzie naboru do klas sportowych w szkołach podstawowych i średnich. Przeznaczone na to środki zostaną spożytkowane na złagodzenie negatywnych skutków pandemii.”

W poniedziałek władze Bełchatowa ogłosiły nabór do oddziału siatkarskiego pod opieką Fundacji Mariusza Wlazłego (koedukacyjnego) w SP nr 1 i koszykarskiego w SP nr 13 (żeńskiego). To propozycje dla kończących obecnie klasy trzecie.