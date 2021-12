Czy ul. Traktorowa zostanie oddana jeszcze w tym roku? Opady śniegu spowolniły remont Traktorowej

Mieszkańcy Teofilowa z niepokojem obserwują wyraźne spowolnienie prac remontowych na ulicy Traktorowej. O ile do tej pory szły one wartko, a na budowie pracowało wielu pracowników, o tyle od początku grudnia roboty zamarły. Prawdopodobnie ma to związek ze śniegiem, który pojawił się w tym roku wyjątkowo wcześnie i utrudnił roboty ziemne. Obserwujący postęp prac kierowcy zastanawiają się, czy ulica zostanie oddana do użytku w terminie, czyli do końca bieżącego roku.

– Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem – uspokaja Małgorzata Loeffler, rzecznik Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Na większości remontowanego odcinka pomiędzy ulicami Rojną i Aleksandrowską jest już położony asfalt. Są zrobione parkingi i zatoczki komunikacji miejskiej. Jest częściowo gotowa droga dla rowerów i chodniki. Wciąż jednak brakuje ronda przy ul. Łanowej, bardzo słabo zaawansowany jest także fragment ulicy Traktorowej położony przy samej ulicy Aleksandrowskiej i niedaleko ulicy Grabieniec, a to kluczowy dla możliwości wznowienia ruchu odcinek.