Czy na lotnisko w Łodzi wrócą loty do Monachium i Aten?

Dużo większa niepewność towarzyszy przywróceniu lotów do Monachium przez Lufthansę. Połączenie zostało zawieszone przez Lufthansę w październiku ubiegłego roku. Portal Rynek Lotniczy powołując się na osobę związaną z lotniskiem podaje, że połączenie do Monachium realizowane przez niemieckiego przewoźnika na pewno powróci do siatki portu. „Nie nastąpi to jednak zimą, ale, najpewniej – wraz z początkiem tegorocznego sezonu letniego” – czytamy na portalu. Przypomnijmy, że w listopadzie w podobnym duchu wypowiadała się dla Dziennika Łódzkiego prezes łódzkiego portu Anna Midera: – Osobiście cieszyłabym się, gdyby loty do Monachium wróciły latem przyszłego roku.

W oficjalnych zapowiedziach łódzkiego portu na rok bieżących zabrakło informacji o sezonowych połączeniach do Aten, które cieszyły się wielkim powodzeniem. Nie ma ich też na oficjalnej mapie mapie połączeń łódzkiego portu. - Do tej pory nie otrzymaliśmy potwierdzenia, że Ryanair wznowi te loty, ani też informacji, że ich nie będzie - mówi Wioletta Gnacikowska, rzeczniczka łódzkiego portu. - Mamy stan zawieszenia.

Od 2018 roku Lufthansa oferowała cztery połączenia w tygodniu między Łodzią a Monachium. Trasę obsługiwał Bombardier CRJ-900 zabierajacy do 90 pasażerów. Anna Midera stwierdziła w wywiadzie dla Dziennika Łódzkiego, że Lufthansie szło w Łodzi bardzo dobrze, a samoloty miały wypełnienie na poziomie 70 procent. Lufthansa w ciągu roku przewoziła z Łodzi do Monachium około 20 tys. osób.

Co na to wszystko sama Lufthansa? „Lufthansa Group wstrzymuje się od komentowania spekulacji medialnych dotyczących przywrócenia funkcjonowania połączenia” – to oficjalne stanowisko Lufthansy nadesłane do naszej redakcji. Czytamy w nim również, że „Lufthansa Group stale optymalizuje swoją siatkę połączeń. Na tej podstawie podjęto decyzję o zawieszeniu połączeń na trasie Monachium - Łódź wraz z wejściem w życie zimowego rozkładu rejsów na sezon 2019/20. (...) Dołożono wszelkich starań, by zwiększyć dochodowość nowego połączenia. Mimo znaczących działań ze strony Lufthansy, trasa nie stała się dochodowa.”

To wszystko odbiło się na wynikach łódzkiego portu lotniczego, którego mogłyby być lepsze. Łódzki port lotniczy, który podsumował ubiegły rok, podkreśla jednak, że po raz drugi z rzędu obsłużył więcej pasażerów. W 2019 roku lotnisko obsłużyło 241.707 pasażerów. To o 11 proc. więcej podróżnych niż w 2018 roku. W 2018 roku był to wzrost na poziomie 5 proc. Na poprawę statystyk wpłynął bardzo dobry sezon letnich czarterów. W 2019 roku można było polecieć z Łodzi do Antalyi (Turcja), Burgas (Bułgaria) i Zakynthos (Grecja). Z możliwości wakacyjnego wypoczynku z wylotem z Łodzi skorzystało ponad 28 tysięcy osób, co stanowiło aż 177 procent więcej niż w okresie letnich czarterów w 2018 roku. Łódź odbudowała segment wakacyjny, a zainteresowanie touroperatorów i turystów lataniem z Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta jest coraz większe. Należy jednak zauważyć, że wynik z roku 2019 to powrót do statystyki z roku 2016, po którym w roku 2017 nastąpił gwałtowny spadek do 207 tysięcy pasażerów, najniższego poziomu we współczesnej historii portu.

Co czeka potencjalnych klientów łódzkiego portu w 2020 roku, poza niepewnym statusem Aten? Lotnisko spodziewa się nawet 70 tysięcy pasażerów czarterowych. Od końca maja do początków października z Łodzi będzie można polecieć do Antalyi i Bodrum w Turcji, do Burgas w Bułgarii i na cztery greckie wyspy – Kretę, Rodos, Zakynthos i Korfu.