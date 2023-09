Czy możesz wyleczyć jetlag poprzez jedzenie? Naukowcy mają odpowiedź

Jetlag, to powszechny utrapienie podróżujących pomiędzy różnymi strefami czasowymi. Nowe badanie sugeruje, że istnieje sposób na złagodzenie jego skutków. Okazuje się, że odpowiednie nawyki żywieniowe mogą pomóc w uniknięciu najgorszych objawów jetlagu.

Czy możesz wyleczyć jetlag?

Jetlag, to zmora każdego, kto często podróżuje między różnymi strefami czasowymi. To uczucie dezorientacji i zmęczenia może zrujnować początek ważnej podróży służbowej lub wymarzone wakacje. Jednak naukowcy twierdzą, że kluczem do uniknięcia najgorszego jetlagu może być to, kiedy i co jemy. Oto dlaczego warto przyjrzeć się bliżej tej fascynującej teorii. Jetlag to problem spotykający ludzi podróżujących pomiędzy różnymi strefami czasowymi. Naukowcy coraz bliżej rozwiązania tego problemu i okazuje się, że odpowiedź może być związana z tym, kiedy jesz. kasto/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne Jetlag występuje, gdy nasz wewnętrzny zegar biologiczny, znany jako system okołodobowy, nie jest zsynchronizowany z nowym środowiskiem. To uczucie rozregulowania rytmu dobowego jest dobrze znane podróżującym między różnymi strefami czasowymi.

Jednak naukowcy dowiedli, że ludzkie ciało to nie tylko jeden zegar, ale wiele wewnętrznych zegarów, które działają w niemal każdej komórce i tkance. Te wewnętrzne zegary reagują na różne sygnały. Na przykład, zegar w mózgu rejestruje światło słoneczne, podczas gdy zegary narządów obwodowych zależą od pory posiłków.

Ale jak dokładnie te różne zegary współpracują ze sobą i co wpływa na ich synchronizację, pozostaje stosunkowo mało zrozumiane.

Odpowiedź tkwi w jedzeniu

Naukowcy z Northwestern University i Santa Fe Institute w Stanach Zjednoczonych podjęli próbę znalezienia odpowiedzi na to pytanie w swoim nowym badaniu, opublikowanym w czasopiśmie „Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science”. Autor badania, Yitong Huang, wyjaśnia: „Większość badań dotyczyła przede wszystkim jednego konkretnego sygnału czasowego lub jednego zegara, ale pozostaje wiele luk w naszym rozumieniu synchronizacji wielu zegarów działających na podstawie sprzecznych sygnałów czasowych”. Badacze z Northwestern University i Santa Fe Institute w USA przeprowadzili badanie na jetlagiem. Okazało się, że jedzenie może odgrywać kluczową rolę w regulowaniu naszych wewnętrznych zegarów i pomagać w zapobieganiu jetlagowi. Nasz zegar biologiczny jest zależny od pory posiłków. joaquincorbalan/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne Aby to zrozumieć, naukowcy stworzyli matematyczny model, który pomógł im zrozumieć, co dokładnie powoduje jetlag. Okazało się, że typowe zmiany związane z wiekiem, takie jak osłabienie sygnałów między wewnętrznymi zegarami i zmniejszona wrażliwość na światło, sprawiają, że nasz system jest bardziej podatny na desynchronizację i wolniej się regeneruje.

Według wyników badań, priorytetowe traktowanie żołądka jest kluczem do aklimatyzacji. Huang mówi: „Większy posiłek wcześnie rano w nowej strefie czasowej może pomóc w przezwyciężeniu jetlagu". Jest to fascynujące odkrycie, które otwiera drzwi do nowych metod radzenia sobie z tą dokuczliwą przypadłością. Naukowcy teraz koncentrują się na identyfikowaniu czynników, które sprawiają, że nasze wewnętrzne zegary stają się bardziej odporne na desynchronizację, co może prowadzić do bardziej skutecznych metod zapobiegania jet lagowi. Jedno jest pewne, jeśli te badania przyniosą rezultaty, to dla podróżnych będzie to prawdziwa rewolucja.

