Czy młode kobiety w Polsce faktycznie „dają w szyję”? Co mówią paragony? Analiza ekspertów z aplikacji PanParagon INFOGRAFIKI

– PanParagon to w dużym uproszczeniu to najpopularniejsza w Polsce aplikacja do przechowywania paragonów. To właśnie na podstawie setek tysięcy anonimowych dowodów zakupu wprowadzanych do systemu, mamy możliwość analizy rynku konsumenckiego, cen czy realnej inflacji. Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się zakupom z alkoholem w roli głównej – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon do przechowywania dowodów zakupu i kontrolowania wydatków.