W kwietniu rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli oraz do podstawówek podlegających Urzędowi Miasta Łodzi. A już po feriach ma zapaść decyzja, czy w naborze przedszkolnym będzie miało znaczenie zaszczepienie dziecka.

Zgodnie z nowym zarządzeniem Hanny Zdanowskiej, prezydent Łodzi, nabór do miejskich przedszkoli oraz podstawówek rozpocznie się 1 kwietnia (pełne zestawienie terminów na ilustracjach w galerii do tego artykułu).



Przed rekrutacją na nowych przedszkolaków rodzice tych obecnych – które po lecie 2020 r. nie idą jeszcze do podstawówki – będą mieli prawo rezerwacji miejsca na nowy rok szkolny w dotychczasowej placówce.



Potem nadejdzie termin dla rodziców dzieci, które nie chodzą obecnie do samorządowych placówek. W dniach 1-17 kwietnia wybiorą oni trzy przedszkola z określeniem kolejności od najbardziej (tzw. pierwsza preferencja) do najmniej preferowanego.

Maluch trafi do tego przedszkola, na które wystarczy mu punktów - najbardziej cenne są kryteria ustawowe: m.in. wielodzietność i samotne wychowywanie dziecka.



Większe szanse na wybrane przedszkole dla szczepionych?



Ale pewne znaczenie mają także kryteria samorządowe. Po feriach urzędnicy odpowiedzialni za łódzką edukację mają podjąć decyzję, czy dodatkowe punkty powinny się należeć również za spełnienie obowiązku wykonania obowiązkowych szczepień.



Taki krok jest już m.in. za samorządami Częstochowy oraz Kielc. W Łodzi – w marcu 2019 r. – zapowiedział go Tomasz Trela, ówczesny wiceprezydent miasta z SLD, odpowiedzialny za oświatę. Małgorzata Moskwa-Wodnicka, jego następczyni, oficjalnie jeszcze nie potwierdziła, czy zrealizuje zapowiedź obecnego posła.



W Łodzi każdy punkt się liczy, bo np. wiosną 2019 r. do żadnego z trzech wybranych przedszkoli nie dostało się ok. 500 dzieci. Jednak liczba wolnych miejsc w mniej popularnych placówkach była podobna i tam urzędnicy kierowali maluchy „bez przydziału” w głównym etapie rekrutacji.



W Łodzi tegoroczne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do miejskich przedszkoli pojawią się 8 maja.



Obowiązkowe – i darmowe – przedszkole gminne jest tylko dla 6-latków (one mogą także pójść do szkoły, jeśli chcą tego rodzice). Za posłanie do przedszkola dziecka w wieku 3-5 lat trzeba samorządowi zapłacić.



Szkoły podstawowe w Łodzi pilnują rejonizacji



Także 1 kwietnia rusza w Łodzi rekrutacja do podstawówek (czas na składanie dokumentów jest do 5 maja).



Każdy 7-latek ma zapewnione miejsce w swojej szkole rejonowej. Jeśli jego rodzice chcą go posłać dalej niż do najbliższej szkoły, będą liczyły się punkty – podobnie jak w naborze przedszkolnym.



W Łodzi podstawówka może przyjmować kandydatów spoza rejonu tylko w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami po uwzględnieniu wszystkich zgłoszeń dotyczących dzieci „rejonowych”.



Podstawówki wywieszą listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 15 maja.

