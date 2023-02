Czworaczki z Twardej pod Tomaszowem Mazowieckim nabierają sił, niebawem wrócą do domu [ZDJĘCIA]

Czworaczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi

To dwie dziewczynki i dwóch chłopców - Michalina, Olek, Dominika i Tymoteusz. Są wcześniakami - urodzili się w 30 tygodniu ciąży przez cesarskie cięcie. Szczęśliwy poród odbył się w miniony wtorek, 31 stycznia, około godziny 11 w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dumnymi rodzicami maluchów są Iga i Dominik Żubertowie z Twardej w gminie Tomaszów Mazowiecki, którzy oczywiście nie spodziewali się ciąży mnogiej...

- Chcieliśmy mieć dzieci, a kiedy dowiedzieliśmy się, że to ciąża czworacza przeżyliśmy szok... - mówi szczęśliwy tata, Dominik Żubert. - Z czasem jednak co raz bardziej się z tego powodu cieszyliśmy. Teraz, kiedy są już na świecie, nasza radość jest nie do opisania.

Dzieci czują się dobrze, ale pozostaną jeszcze pod opieką specjalistów na oddziale neonatologii. Ich mama - Iga Żubert, nabiera sił po operacji, a tata czworaczków, jak sam przyznaje, zdążył już ochłonąć. Rodzice nie mogą się doczekać, kiedy będą mogli całą rodziną wrócić do domu. To jednak jeszcze trochę potrwa, ponieważ maluchy muszą nabrać wagi, odporności i sił. Do tego czasu pozostają pod opieką specjalistów neonatologii.