Czterdziestolatek po amfetaminie za kierownicą auta na Górnej w Łodzi

Do zdarzenia doszło w środę 15 kwietnia wieczorem. Policjanci otrzymali telefoniczne zgłoszenie od kobiety, która widziała jak kierowca peugeota na ul. Podgórnej zażywa narkotyk, a następnie odjeżdża w kierunku ul. Dąbrowskiego.

Podała dokładny wygląd kierującego oraz dane pojazdu. Policjanci szynko zareagowali i przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego z Podgórną, zauważyli poszukiwany samochód, którym kierował odpowiadający podanemu rysopisowi mężczyzna. Zatrzymali go do kontroli. Mężczyzna przyznał się, że wcześniej zażywał amfetaminę i że od miesiąca robi to codziennie. Podczas przeszukania, w portfelu i w samochodzie, policjanci zabezpieczyli kilkanaście dilerek z amfetaminą. Kierowcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Co ciekawe, osobą zgłaszającą była młoda policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi odbywająca obecnie szkolenie podstawowe. Ma już ona na swoim koncie zatrzymanie sprawcy rozboju, czego dokonała w ubiegłym roku, jeszcze podczas wstąpienia do służby.