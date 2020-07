Czarne punkty na wakacyjnej mapie: śmiertelne wypadki drogowe; wakacje 2020. Tu szczególnie uważajcie! [AKTUALNE DANE]

Jakie są obecne statystyki (na dzień 6 lipca 2020)?

W związku z niebezpieczeństwem, jakie wiąże się z wakacyjnymi podróżami samochodem, polska Policja stworzyła mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, aktualizowaną codziennie. Jaki jest cel akcji?

Na stronie policja.pl czytamy:

Bieżąca aktualizacja, w tym wizualizacja danych, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonienie do refleksji użytkowników dróg oraz zachęcenie mediów do dyskusji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.