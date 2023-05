Cross Towarzyski w Sieradzu. Ponad 250 biegaczy z całego regionu na starcie ZDJĘCIA

- To jest bieg, który wyróżnia się spośród innych od pierwszej edycji - mówi Rafał Błaszczyk, uczestnik jeden z pomysłodawców crossu. - Po pierwsze biegniemy w przepięknym parku, mamy do pokonania dwukilometrową pętlę. Drugi element, jest to bieg towarzyski. Na starcie mamy wiele osób, które doskonale się znają z innych biegów. Nie ma tej negatywnej emocji, atmosfera piknikowa, ale też sportowa z elementami rywalizacji. Znajdują tu miejsce ci, którzy debiutują w zawodach, ale i ci co chcą wygrać. A jeśli dobrze pamiętam, rekord trasy wynosi 72 kilometry. Kończymy o godzinie 17. Dodam, że limit biegu to 250 osób, ale jest zapewne trochę więcej. Przyjeżdżają do nas uczestnicy z całej Polski centralnej.