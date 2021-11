Coraz więcej chorych na Covid-19 w szpitalach w Łódzkiem. Nowe łóżka dla nich powstają kosztem internistycznych

Coraz więcej łóżek szpitalnych zajmują pacjenci covidowi

Na ich potrzeby zabierane są inne łóżka, głównie internistyczne. Pacjentów trzeba wozić do innych powiatów, a nawet do województwa świętokrzyskiego.

W regionie łódzkim już 1782 łóżka szpitalne przeznaczone są do leczenia Covid-19. W ciągu miesiąca dołożono ich tysiąc, większość zabierając z innych oddziałów. Najgorzej jest na internie- już jedna trzecia łóżek służy teraz leczeniu zakażonych.

W szpitalu w Łowiczu oddział chorób wewnętrznych miał 52 łóżka, a na rzecz Covid-19 został okrojony do 29. To nie wystarcza, bo liczba pacjentów zbliża się do 40. Część z nich leży na korytarzu i czekają na łóżko w sali. Od kilku dni lekarze stają też przed trudnymi decyzjami: kogo przyjąć do szpitala, a kogo nie.