Coraz mniej pandemii w szpitalach regionu łódzkiego. Likwidują prawie 500 łóżek covidowych

Szpitale regionu łódzkiego mogą zlikwidować prawie 500 łóżek covidowych

Pacjenci z COVID-19 coraz rzadziej trafiają do szpitali regionu. W piątek było ich już tylko 672. To o tysiąc mniej niż miesiąc temu w szczycie piątej fali.

- Sytuacja jest obecnie stabilna – podkreśla Dagmara Zalewska, rzeczniczka prasowa wojewody łódzkiego.

Dlatego kolejne łóżka zarezerwowane do tej pory dla pacjentów covidowych wracają do normalnej pracy. Od 8 do 21 marca do normalnej pracy wraca w sumie 480 łóżek, z tego osiem na intensywnej terapii.

- W pierwszej kolejności przywracane są łóżka na oddziałach internistycznych i na chirurgii – informuje Dagmara Zalewska. Jak dodaje łóżka dla chorych na COVID-19 nadal będą zabezpieczone, bo po redukcji zostanie ich wciąż 1217.

Najwięcej, bo aż 120 łóżek covidowych zlikwidowano w szpitalu na Stokach w Łodzi. W poniedziałek wprowadzili się tam pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, którzy na czas pandemii zostali rozwiezieni po innych placówkach. 21 marca 30 łóżek zwykłych i 10 na intensywnej terapii będzie służyć pacjentom pulmunologicznym szpitala w Łagiewnikach.