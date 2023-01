Cofanie licznika. Co siódme używane auto może mieć przekręcony licznik!

Auta elektryczne. Liczniki w „elektrykach” cofa się bardzo podobnie jak w autach spalinowych!

Samochody elektryczne to przyszłość, ponieważ kierowcy coraz częściej wybierają jazdę cichą i neutralną pod względem emisji CO2. Chociaż rządy stopniowo odbierają korzyści z posiadania EV, samochody elektryczne są znacznie łatwiejsze w utrzymaniu, a jednocześnie bardziej zaawansowane technologicznie niż pojazdy z silnikami diesla i benzynowymi.



Niestety, w większości pojazdów EV da się cofnąć licznik, ponieważ zazwyczaj działa on na tej samej zasadzie co w aucie spalinowym. Tak naprawdę powszechnie używane, cyfrowe liczniki kilometrów są znacznie łatwiejsze do przestawiania niż stosowane dawniej liczniki mechaniczne.

Według firmy carVertical zajmującej się danymi o historii pojazdów, aż 15,6% wszystkich aut w Europie ma „korygowany” przebieg. Udział samochodów EV z cofniętym licznikiem jest podobny - 13,4% wszystkich aut elektrycznych ma za sobą jakąś ingerencję we wskazania drogomierza.

Oznacza to, że nabywcy używanych pojazdów elektrycznych i spalinowych ponoszą pod tym względem identyczne ryzyko.