Co trzecią firmę w Polsce założyła kobieta! Startuje XIII edycja konkursu Bizneswoman Roku

– Przedsiębiorczynie mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość. Dowodem na to jest ilość nowo powstałych biznesów w okresie ostatnich dwóch lat. A co za tym idzie, umiejętność dostrzeżenia możliwości w kryzysie. Po 13 latach wspierania rozwoju Polek przepełnia mnie zachwyt i duma. Wiem, że wielu z nich, przedsiębiorczyniom, liderkom należy się nagroda Bizneswoman Roku. Jedyne, co muszą zrobić, to wyciągnąć rękę po te możliwość i zgłosić się – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni i prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.