Co słychać u Ani Lewandowskiej? Czy ma nowe zdjęcia na Instagramie?

Ania Lewandowska to znana polska sportsmenka, z licznymi osiągnięciami w karate. Ania to niewątpliwie osobowość medialna, promująca zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i poprawne odżywanie. Na swoim Instagramowym profilu Ania dzieli się poradami i ważnymi chwilami swojego życia. Sprawdź, czy nie wrzuciła nowej fotki.

🔷 Zdjęcie 1

Crispy Chocolate Cookies 🍪🍪🍪🎄 Recipe ➡️ www.healthyplanbyann.com

Kruche ciasteczka z czekoladą 🍪🍪🍪🎀

Przepis ten i inne na blogu ➡️ www.hpba.pl

NEW PROJECTS, NEW CHALLENGES, CHANGES, ... These types of events are usually accompanied by emotions, not always POSITIVE emotions... I keep my fingers crossed for your dreams to come true in 2020❣️

NOWE PROJEKTY, WYZWANIA, zmiany, ..

Tego typu wydarzeniom zazwyczaj towarzyszą emocje,

nie zawsze POZYTYWNE🤗. Tkwimy w utartym, często nieidealnym schemacie, bojąc się podjąć pierwszego kroku.

A przecież takie zmiany, jak choćby nowa praca, podjęcie studiów, czy zmiana miejsca zamieszkania niesie za sobą mnóstwo możliwości. Pamietajmy o tym, że to MY jesteśmy narratorami naszego życia, mimo, że trafiają nam się różne scenariusze. Nauczmy się korzystać z nadarzających okazji, ponieważ często są one otwarciem innego, lepszego rozdziału. Następny krok to spełnianie marzeń, od tego są😉

Ciekawa jestem, jakie WY macie doświadczenia w podejmowaniu zmian, których efekt był zaskakujący? ➡️Ps. Moje życie to jedno wielkie pasmo zmian, życie na dwa DOMY🙈, podejmowanie szybkich ale i przemyślanych DECYZJI. Nie wszystkie były dobre, ale każda mnie CZEGOŚ W TYM ROKU nauczyła.

Teraz, ciekawi mnie co dobrego, oprócz nowego członka rodziny, przyniesie rok 2020🤭

TRZYMAM MOCNO KCIUKI ZA WAS I WASZE MARZENIA.

WASZA ANN ❣️

#annalewandowska 🔷 Zdjęcie 3

PREMIERA NOWE 🍫🍫🍫 @foods_by_ann Oto i one 😊

Specjalnie dla Was, jeszcze przed Świętami 🎄 🎄 🎄

BATONIKI Pocket Choco Bar już w sprzedaży!

Przyznam Wam szczerze, że są absolutnie fantastyczne 😊

Oblane grubą warstwą zdrowej czekolady (bez dodatku białego cukru, lecytyny i laktozy). W czterech wariantach smakowych: ✔️ Pomarańcza w czekoladzie ✔️ Śliwka & Czarna porzeczka w czekoladzie ✔️ Wiśnia w czekoladzie

✔️ Mięta & Limetka w czekoladzie

Który smak zostanie Twoim ulubionym?

Dzisiaj chciałam przedstawić Wam pomysł na pyszną świąteczną granolę, którą można wykorzystać na dwa sposoby 😇🤩 Pierwszy z nich dotyczy przygotowania granoli na własne potrzeby do śniadań czy deserów. Ten i inne świąteczne przepisy są już na moim blogu:

✅ suflet czekoladowy

✅ pasztet z buraka

✅ ciasto daktylowe

✅ śledzie z grzybami

Do Świąt jest coraz mniej czasu, zachęcam do próbowania powyższych sprawdzonych, smacznych i zdrowych propozycji.

Seit heute neu in der App: das Trainingsprogramm ABS 6-Pack. Level: mittel.

New training programs for everyone are available in app @Diet_training_by_Ann

👉 ABS 6-pack Medium💥🎉

Czy mówienie o płaskim, wyrzeźbionym brzuchu na chwilę przed Świętami to nie jest jakiś paradoks?☺️ Mam nadzieję, że jednak NIE😇 Zwłaszcza, że codziennie na moich kanałach publikuję zdrowe, świąteczne przepisy, właśnie z myślą o Was🎄

Dziś też zaskoczę! Ale NOWYM TRENINGIEM w mojej app aplikacji 📲

👉 #ABS 6-PACK Medium! Musicie wiedzieć, że mięśnie też lubią zmiany. Stąd ciągłe nowości i urozmaicenia🤗

Kto już trenował? 🤸🏻‍♀️

Christmas 🎀🎄is just around the corner! I just cant wait! Evening with my girls🤗 Wczorajszy wieczór był WSPANIAŁY ❣️ Spotkania Healthy Teamu z moimi dziewczynami - UWIELBIAM!

Święta tuż, tuż🌲

Nie wiem jak Wy ale ja co roku odliczam dni. Być może dlatego, że mieszkamy na dwa domy trochę w Polsce, trochę w Niemczech, być może dlatego, że tęskno mi za atmosferą rodzinną, za bliskimi mi osobami,, być może dlatego, że mama mnie tego nauczyła 🤗

Dobrego dnia❣️

energy 200% Finally in Warsaw! It will be a great day, great week, great December. Warsaw, i’ve missed you!

Energia 200%💥💥💥🤰🏼

Nareszcie w Warszawie! To będzie super dzień, super tydzień, super grudzień. Tęskniłaaaaam.

🌲🎀🎄 Kto już czuję świąteczny klimat? Kto piecze pierniki?

Ja dzisiaj rozpoczynam przygotowania, spotkania z bliski, pracownikami ❣️ bo to im chce podziękować za cały rok ❣️

WDZIĘCZNA 🙏

PS. Ah i cały czas połączona z centrum dowodzenia 😅 📞

🤰🏼TĘTNO KOBIETY W Ciąży podczas treningu to temat rzeka, zagadnienie, które od dawna mnie fascynuje! Niesamowite, jak zmienia się tętno u kobiety w ciąży. Zwykłe wchodzenie po schodach czasem powoduje zadyszkę (u mnie, wytrenowanej/wysportowanej osoby🙈)ale wystarczy spokojny wdech i tętno wraca do normy. Czuje, że styczniowy #CampByAnn będzie wyzwaniem również dla mnie i mojego tętna. Przez lata uznawano, że tętno kobiet w ciąży podczas treningu nie powinno przekaraczać⚠️ 140 uderzeń/min. Ale zawsze powtarzam, największy wpływ na tętno ma stopień aktywności przed ciążą, co potwierdzają również najnowsze badania. W ciąży można kontynuować aktywność. Warunek🙌! Lekarz📞 prowadzący nie widzi przeciwwskazań.

W przypadku zdrowych kobiet Departament Zdrowia i Opieki Społecznej uważa, że u wytrenowanych osób wynosić może nawet ⚠️powyżej 150 uderzeń na minutę, zaleca też co najmniej⚠️ 150 minut tygodniowo aktywności aerobowej o umiarkowanej intensywności- najlepiej rozłożonej na cały tydzień - bez żadnych limitów tętna.

Jak kontrolować tętno? ➡️Używając pulsometr ➡️Nie doprowadzaj do zadyszki unikając zbyt dużej intensywności, tak, aby wyrównanie oddechu nie trwało dłużej niż 15 min.

➡️Trenuj tak, aby normalna rozmowa podczas ćwiczeń nie stanowiła dla Ciebie wysiłku.

No i najważniejsze SŁUCHAJ SWOJEGO ORGANIZMU!❣️🤗

To Twój najlepszy doradca. Jako pierwszy da sygnał, czy wszystko jest w porządku.

Ćwiczenia są po to, abyś mogła się zrelaksować, rozruszać i wzmocnić, a nie po to żeby zmęczyć. 🤰🏼

NOWY POST NA BLOGU WWW.HPBA. PL

🤰🏼Chillout🙌 Its amazing how each pregnancy is different. Right?

Do you also have such experiences?

I am glad that I can still be active💪🤰🏼 We are Half way 🙌

🤰🏼Chillout🙌

Drogie mamy, niesamowite jest to, jak każda ciąża jest inna. Prawda?

Też macie takie doświadczenia? Napiszcie proszę o swoich 👍?

Zwiększone tętno, zadyszka, szybsze zmęczenie, a może inne😉?

Cieszę się, że mogę być w dalszym ciągu aktywna💪🤰🏼Pamiętajcie Mamuśki, aby słuchać swojego organizmu!

Zapraszam Was na bloga www.hpba.pl przeczytajcie najnowszy post:

➡️Jakie powinno być tętno podczas treningu kobiet w ciąży?

Ah... Połowa za nami🙌 😌

Next great motivation, the results with my training app program @diet_training_by_ann 👍👏 Well done @wilczynskamartyna ❤️🙌 Uwielbiam takie pozytywne osoby, ekspresyjne i z poczuciem humoru. Cieszę się, że dzięki app @diet_training_by_Ann mam okazje poznawać tak fajnych ludzi. 5,5kg w dół ale zobaczcie jak w krótkim czasie można z moją aplikacją wypracować mięśnie brzucha! Dla mnie bomba 💥

Martyna, jestem z Ciebie dumna za odstawienie uwielbianych fast foodow!💪

„Cześć! Moja przygoda z aplikacją zaczęła się od kwietnia tego roku (...) ściągnęłam aplikacje i zakochałam się! To strzał w 10! Podziwiałam profile dziewczyn, które codziennie wstawiały zdjęcia z treningów, aż sama w końcu zaczęłam to robić!🤪🤸🏼‍♂️

Teraz czuje się świetnie, nie tylko fizycznie, ale w końcu czuję spokój psychiczny, ponieważ dzięki zdrowszym nawykom żywieniowym i ćwiczeniom czuję sie wewnętrznie lepiej. Nie wyobrażam sobie dnia bez dziewczyn, które codziennie przez wiadomości instagramowe motywują do ćwiczeń i treningów z APKĄ! Chellenge #gotujeitrenujezlewa całkiem zmotywował mnie do działania! Czekam na następny💥”

