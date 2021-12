Co robić w weekend w Łodzi 3 grudnia? Wydarzenia w Łodzi w weekend. Super Enduro, Chanuka, MotoMikołaje i wiele więcej! Eryk Kielak

Zaczyna się grudzień, a co za tym idzie przygotowania do świąt! A gdzie najlepiej poczuć atmosferę Bożego Narodzenia? W Łodzi! Atrakcje w ten weekend wprawią każdego w świąteczny nastrój. W ten weekend w Łodzi będzie Chanuka, Super Enduru oraz Motomikołaje. Zobacz, co będzie działo się już w ten weekend w Łodzi i okolicy.